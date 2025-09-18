CotizacionesSecciones
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock

49.5200 USD 0.2599 (0.53%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EP-PC de hoy ha cambiado un 0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.1050, mientras que el máximo ha alcanzado 49.5400.

Siga la dinámica de la pareja de divisas El Paso Corporation Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
49.1050 49.5400
Rango anual
45.4800 49.7800
Cierres anteriores
49.2601
Open
49.3242
Bid
49.5200
Ask
49.5230
Low
49.1050
High
49.5400
Volumen
6
Cambio diario
0.53%
Cambio mensual
0.55%
Cambio a 6 meses
0.93%
Cambio anual
2.67%
