Валюты / EP-PC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock
49.2601 USD 0.2595 (0.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EP-PC за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.2600, а максимальная — 49.4750.
Следите за динамикой El Paso Corporation Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
49.2600 49.4750
Годовой диапазон
45.4800 49.7800
- Предыдущее закрытие
- 49.5196
- Open
- 49.4750
- Bid
- 49.2601
- Ask
- 49.2631
- Low
- 49.2600
- High
- 49.4750
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- 0.02%
- 6-месячное изменение
- 0.40%
- Годовое изменение
- 2.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.