Валюты / EP-PC
Назад в Рынок акций США

EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock

49.2601 USD 0.2595 (0.52%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EP-PC за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.2600, а максимальная — 49.4750.

Следите за динамикой El Paso Corporation Preferred Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
49.2600 49.4750
Годовой диапазон
45.4800 49.7800
Предыдущее закрытие
49.5196
Open
49.4750
Bid
49.2601
Ask
49.2631
Low
49.2600
High
49.4750
Объем
8
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
0.02%
6-месячное изменение
0.40%
Годовое изменение
2.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.