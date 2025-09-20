QuotazioniSezioni
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock

49.2800 USD 0.0223 (0.05%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EP-PC ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.2000 e ad un massimo di 49.4000.

Segui le dinamiche di El Paso Corporation Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
49.2000 49.4000
Intervallo Annuale
45.4800 49.7800
Chiusura Precedente
49.2577
Apertura
49.4000
Bid
49.2800
Ask
49.2830
Minimo
49.2000
Massimo
49.4000
Volume
6
Variazione giornaliera
0.05%
Variazione Mensile
0.06%
Variazione Semestrale
0.44%
Variazione Annuale
2.18%
20 settembre, sabato