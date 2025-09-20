Valute / EP-PC
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock
49.2800 USD 0.0223 (0.05%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EP-PC ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 49.2000 e ad un massimo di 49.4000.
Segui le dinamiche di El Paso Corporation Preferred Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
49.2000 49.4000
Intervallo Annuale
45.4800 49.7800
- Chiusura Precedente
- 49.2577
- Apertura
- 49.4000
- Bid
- 49.2800
- Ask
- 49.2830
- Minimo
- 49.2000
- Massimo
- 49.4000
- Volume
- 6
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.06%
- Variazione Semestrale
- 0.44%
- Variazione Annuale
- 2.18%
20 settembre, sabato