EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock
49.2577 USD 0.2623 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EP-PC hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.2577 bis zu einem Hoch von 49.2577 gehandelt.
Verfolgen Sie die El Paso Corporation Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
49.2577 49.2577
Jahresspanne
45.4800 49.7800
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.5200
- Eröffnung
- 49.2577
- Bid
- 49.2577
- Ask
- 49.2607
- Tief
- 49.2577
- Hoch
- 49.2577
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.39%
- Jahresänderung
- 2.13%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K