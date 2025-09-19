KurseKategorien
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock

49.2577 USD 0.2623 (0.53%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EP-PC hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.2577 bis zu einem Hoch von 49.2577 gehandelt.

Verfolgen Sie die El Paso Corporation Preferred Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
49.2577 49.2577
Jahresspanne
45.4800 49.7800
Vorheriger Schlusskurs
49.5200
Eröffnung
49.2577
Bid
49.2577
Ask
49.2607
Tief
49.2577
Hoch
49.2577
Volumen
1
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
0.02%
6-Monatsänderung
0.39%
Jahresänderung
2.13%
