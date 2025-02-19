Dövizler / ENOV
ENOV: Enovis Corporation
32.38 USD 0.81 (2.44%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ENOV fiyatı bugün -2.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 32.09 ve Yüksek fiyatı olarak 33.18 aralığında işlem gördü.
Enovis Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ENOV haberleri
- Wall Street Analysts Believe Enovis (ENOV) Could Rally 69.91%: Here's is How to Trade
- Enovis: Healthy Recon Trends Vs. Market Apathy (NYSE:ENOV)
- Does Enovis (ENOV) Have the Potential to Rally 77.33% as Wall Street Analysts Expect?
- Canaccord Genuity lowers Enovis stock price target to $58 on tariff impacts
- Enovis Corporation (ENOV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Enovis stock price target to $49 on peer multiple contraction
- Enovis earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enovis Q2 2025 slides: Revenue and EPS growth accelerate, guidance raised
- Enovis stock hits 52-week low at 25.91 USD
- Enovis stock hits 52-week low at 28.81 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- The Davenport Equity Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (DEOPX)
- Enovis stock ticks down after Jehoshaphat Research reveals short position
- Enovis stock hits 52-week low at 29.11 USD
- Innovus at Goldman Sachs Conference: Strategic Transformation and Growth
- Enovis to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Canaccord cuts Enovis stock target to $70, maintains Buy rating
- Enovis Continues To Languish Despite Decent Financial Results (NYSE:ENOV)
- American Century Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Günlük aralık
32.09 33.18
Yıllık aralık
25.70 49.83
- Önceki kapanış
- 33.19
- Açılış
- 33.01
- Satış
- 32.38
- Alış
- 32.68
- Düşük
- 32.09
- Yüksek
- 33.18
- Hacim
- 1.119 K
- Günlük değişim
- -2.44%
- Aylık değişim
- 6.16%
- 6 aylık değişim
- -14.41%
- Yıllık değişim
- -23.92%
