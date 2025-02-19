Valute / ENOV
ENOV: Enovis Corporation
32.38 USD 0.81 (2.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ENOV ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.09 e ad un massimo di 33.18.
Segui le dinamiche di Enovis Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ENOV News
Intervallo Giornaliero
32.09 33.18
Intervallo Annuale
25.70 49.83
- Chiusura Precedente
- 33.19
- Apertura
- 33.01
- Bid
- 32.38
- Ask
- 32.68
- Minimo
- 32.09
- Massimo
- 33.18
- Volume
- 1.119 K
- Variazione giornaliera
- -2.44%
- Variazione Mensile
- 6.16%
- Variazione Semestrale
- -14.41%
- Variazione Annuale
- -23.92%
20 settembre, sabato