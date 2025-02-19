QuotazioniSezioni
ENOV: Enovis Corporation

32.38 USD 0.81 (2.44%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ENOV ha avuto una variazione del -2.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 32.09 e ad un massimo di 33.18.

Segui le dinamiche di Enovis Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
32.09 33.18
Intervallo Annuale
25.70 49.83
Chiusura Precedente
33.19
Apertura
33.01
Bid
32.38
Ask
32.68
Minimo
32.09
Massimo
33.18
Volume
1.119 K
Variazione giornaliera
-2.44%
Variazione Mensile
6.16%
Variazione Semestrale
-14.41%
Variazione Annuale
-23.92%
20 settembre, sabato