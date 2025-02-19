КотировкиРазделы
ENOV: Enovis Corporation

33.32 USD 0.97 (3.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENOV за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.06, а максимальная — 33.35.

Следите за динамикой Enovis Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
32.06 33.35
Годовой диапазон
25.70 49.83
Предыдущее закрытие
32.35
Open
32.57
Bid
33.32
Ask
33.62
Low
32.06
High
33.35
Объем
2.217 K
Дневное изменение
3.00%
Месячное изменение
9.25%
6-месячное изменение
-11.92%
Годовое изменение
-21.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.