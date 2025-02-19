Валюты / ENOV
ENOV: Enovis Corporation
33.32 USD 0.97 (3.00%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENOV за сегодня изменился на 3.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.06, а максимальная — 33.35.
Следите за динамикой Enovis Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENOV
- Wall Street Analysts Believe Enovis (ENOV) Could Rally 69.91%: Here's is How to Trade
- Enovis: Healthy Recon Trends Vs. Market Apathy (NYSE:ENOV)
- Does Enovis (ENOV) Have the Potential to Rally 77.33% as Wall Street Analysts Expect?
- Canaccord Genuity lowers Enovis stock price target to $58 on tariff impacts
- Enovis Corporation (ENOV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Enovis stock price target to $49 on peer multiple contraction
- Enovis earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enovis Q2 2025 slides: Revenue and EPS growth accelerate, guidance raised
- Enovis stock hits 52-week low at 25.91 USD
- Enovis stock hits 52-week low at 28.81 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- The Davenport Equity Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (DEOPX)
- Enovis stock ticks down after Jehoshaphat Research reveals short position
- Enovis stock hits 52-week low at 29.11 USD
- Innovus at Goldman Sachs Conference: Strategic Transformation and Growth
- Enovis to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Canaccord cuts Enovis stock target to $70, maintains Buy rating
- Enovis Continues To Languish Despite Decent Financial Results (NYSE:ENOV)
- American Century Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Дневной диапазон
32.06 33.35
Годовой диапазон
25.70 49.83
- Предыдущее закрытие
- 32.35
- Open
- 32.57
- Bid
- 33.32
- Ask
- 33.62
- Low
- 32.06
- High
- 33.35
- Объем
- 2.217 K
- Дневное изменение
- 3.00%
- Месячное изменение
- 9.25%
- 6-месячное изменение
- -11.92%
- Годовое изменение
- -21.71%
