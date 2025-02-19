CotationsSections
Devises / ENOV
Retour à Actions

ENOV: Enovis Corporation

32.38 USD 0.81 (2.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ENOV a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.09 et à un maximum de 33.18.

Suivez la dynamique Enovis Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENOV Nouvelles

Range quotidien
32.09 33.18
Range Annuel
25.70 49.83
Clôture Précédente
33.19
Ouverture
33.01
Bid
32.38
Ask
32.68
Plus Bas
32.09
Plus Haut
33.18
Volume
1.119 K
Changement quotidien
-2.44%
Changement Mensuel
6.16%
Changement à 6 Mois
-14.41%
Changement Annuel
-23.92%
20 septembre, samedi