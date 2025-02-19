Devises / ENOV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
ENOV: Enovis Corporation
32.38 USD 0.81 (2.44%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ENOV a changé de -2.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.09 et à un maximum de 33.18.
Suivez la dynamique Enovis Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENOV Nouvelles
- Wall Street Analysts Believe Enovis (ENOV) Could Rally 69.91%: Here's is How to Trade
- Enovis: Healthy Recon Trends Vs. Market Apathy (NYSE:ENOV)
- Does Enovis (ENOV) Have the Potential to Rally 77.33% as Wall Street Analysts Expect?
- Canaccord Genuity lowers Enovis stock price target to $58 on tariff impacts
- Enovis Corporation (ENOV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Needham lowers Enovis stock price target to $49 on peer multiple contraction
- Enovis earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Enovis (ENOV) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Enovis Q2 2025 slides: Revenue and EPS growth accelerate, guidance raised
- Enovis stock hits 52-week low at 25.91 USD
- Enovis stock hits 52-week low at 28.81 USD
- The Davenport Small Cap Focus Fund Q2 2025 Commentary (DSCPX)
- The Davenport Equity Opportunities Fund Q2 2025 Commentary (DEOPX)
- Enovis stock ticks down after Jehoshaphat Research reveals short position
- Enovis stock hits 52-week low at 29.11 USD
- Innovus at Goldman Sachs Conference: Strategic Transformation and Growth
- Enovis to Participate in Upcoming Investor Conferences
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Canaccord cuts Enovis stock target to $70, maintains Buy rating
- Enovis Continues To Languish Despite Decent Financial Results (NYSE:ENOV)
- American Century Small Cap Value Fund Q4 2024 Commentary
Range quotidien
32.09 33.18
Range Annuel
25.70 49.83
- Clôture Précédente
- 33.19
- Ouverture
- 33.01
- Bid
- 32.38
- Ask
- 32.68
- Plus Bas
- 32.09
- Plus Haut
- 33.18
- Volume
- 1.119 K
- Changement quotidien
- -2.44%
- Changement Mensuel
- 6.16%
- Changement à 6 Mois
- -14.41%
- Changement Annuel
- -23.92%
20 septembre, samedi