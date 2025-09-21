FiyatlarBölümler
Dövizler / EMCGW
EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EMCGW fiyatı bugün -4.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0239 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0472 aralığında işlem gördü.

Embrace Change Acquisition Corp - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0239 0.0472
Yıllık aralık
0.0069 0.0472
Önceki kapanış
0.0250
Açılış
0.0300
Satış
0.0239
Alış
0.0269
Düşük
0.0239
Yüksek
0.0472
Hacim
13
Günlük değişim
-4.40%
Aylık değişim
-8.78%
6 aylık değişim
18.32%
Yıllık değişim
0.00%
21 Eylül, Pazar