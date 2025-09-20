시세섹션
통화 / EMCGW
주식로 돌아가기

EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

EMCGW 환율이 오늘 -4.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0239이고 고가는 0.0472이었습니다.

Embrace Change Acquisition Corp - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.0239 0.0472
년간 변동
0.0069 0.0472
이전 종가
0.0250
시가
0.0300
Bid
0.0239
Ask
0.0269
저가
0.0239
고가
0.0472
볼륨
13
일일 변동
-4.40%
월 변동
-8.78%
6개월 변동
18.32%
년간 변동율
0.00%
20 9월, 토요일