EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants
0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EMCGW hat sich für heute um -4.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0239 bis zu einem Hoch von 0.0472 gehandelt.
Verfolgen Sie die Embrace Change Acquisition Corp - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0239 0.0472
Jahresspanne
0.0069 0.0472
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0250
- Eröffnung
- 0.0300
- Bid
- 0.0239
- Ask
- 0.0269
- Tief
- 0.0239
- Hoch
- 0.0472
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -4.40%
- Monatsänderung
- -8.78%
- 6-Monatsänderung
- 18.32%
- Jahresänderung
- 0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K