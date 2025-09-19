KurseKategorien
EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EMCGW hat sich für heute um -4.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0239 bis zu einem Hoch von 0.0472 gehandelt.

Verfolgen Sie die Embrace Change Acquisition Corp - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0239 0.0472
Jahresspanne
0.0069 0.0472
Vorheriger Schlusskurs
0.0250
Eröffnung
0.0300
Bid
0.0239
Ask
0.0269
Tief
0.0239
Hoch
0.0472
Volumen
13
Tagesänderung
-4.40%
Monatsänderung
-8.78%
6-Monatsänderung
18.32%
Jahresänderung
0.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K