EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EMCGW a changé de -4.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0239 et à un maximum de 0.0472.

Suivez la dynamique Embrace Change Acquisition Corp - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0239 0.0472
Range Annuel
0.0069 0.0472
Clôture Précédente
0.0250
Ouverture
0.0300
Bid
0.0239
Ask
0.0269
Plus Bas
0.0239
Plus Haut
0.0472
Volume
13
Changement quotidien
-4.40%
Changement Mensuel
-8.78%
Changement à 6 Mois
18.32%
Changement Annuel
0.00%
20 septembre, samedi