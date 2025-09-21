Valute / EMCGW
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants
0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EMCGW ha avuto una variazione del -4.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0239 e ad un massimo di 0.0472.
Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0239 0.0472
Intervallo Annuale
0.0069 0.0472
- Chiusura Precedente
- 0.0250
- Apertura
- 0.0300
- Bid
- 0.0239
- Ask
- 0.0269
- Minimo
- 0.0239
- Massimo
- 0.0472
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -4.40%
- Variazione Mensile
- -8.78%
- Variazione Semestrale
- 18.32%
- Variazione Annuale
- 0.00%
21 settembre, domenica