EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EMCGW ha avuto una variazione del -4.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0239 e ad un massimo di 0.0472.

Segui le dinamiche di Embrace Change Acquisition Corp - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0239 0.0472
Intervallo Annuale
0.0069 0.0472
Chiusura Precedente
0.0250
Apertura
0.0300
Bid
0.0239
Ask
0.0269
Minimo
0.0239
Massimo
0.0472
Volume
13
Variazione giornaliera
-4.40%
Variazione Mensile
-8.78%
Variazione Semestrale
18.32%
Variazione Annuale
0.00%
21 settembre, domenica