EMCGW: Embrace Change Acquisition Corp - Warrants

0.0239 USD 0.0011 (4.40%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do EMCGW para hoje mudou para -4.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0239 e o mais alto foi 0.0472.

Veja a dinâmica do par de moedas Embrace Change Acquisition Corp - Warrants. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Faixa diária
0.0239 0.0472
Faixa anual
0.0069 0.0472
Fechamento anterior
0.0250
Open
0.0300
Bid
0.0239
Ask
0.0269
Low
0.0239
High
0.0472
Volume
13
Mudança diária
-4.40%
Mudança mensal
-8.78%
Mudança de 6 meses
18.32%
Mudança anual
0.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
1.734%
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
$​49.2 bilh
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​151.0 bilh