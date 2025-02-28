FiyatlarBölümler
Dövizler / ELPC
Geri dön - Hisse senetleri

ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha

9.03 USD 0.10 (1.12%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELPC fiyatı bugün 1.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.02 ve Yüksek fiyatı olarak 9.03 aralığında işlem gördü.

Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ELPC haberleri

Günlük aralık
9.02 9.03
Yıllık aralık
5.13 9.03
Önceki kapanış
8.93
Açılış
9.02
Satış
9.03
Alış
9.33
Düşük
9.02
Yüksek
9.03
Hacim
3
Günlük değişim
1.12%
Aylık değişim
10.66%
6 aylık değişim
37.86%
Yıllık değişim
52.28%
21 Eylül, Pazar