Valute / ELPC
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
9.03 USD 0.10 (1.12%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELPC ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.02 e ad un massimo di 9.03.
Segui le dinamiche di Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELPC News
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
9.02 9.03
Intervallo Annuale
5.13 9.03
- Chiusura Precedente
- 8.93
- Apertura
- 9.02
- Bid
- 9.03
- Ask
- 9.33
- Minimo
- 9.02
- Massimo
- 9.03
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 1.12%
- Variazione Mensile
- 10.66%
- Variazione Semestrale
- 37.86%
- Variazione Annuale
- 52.28%
20 settembre, sabato