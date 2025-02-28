QuotazioniSezioni
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha

9.03 USD 0.10 (1.12%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELPC ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.02 e ad un massimo di 9.03.

Segui le dinamiche di Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.02 9.03
Intervallo Annuale
5.13 9.03
Chiusura Precedente
8.93
Apertura
9.02
Bid
9.03
Ask
9.33
Minimo
9.02
Massimo
9.03
Volume
3
Variazione giornaliera
1.12%
Variazione Mensile
10.66%
Variazione Semestrale
37.86%
Variazione Annuale
52.28%
