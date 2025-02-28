通貨 / ELPC
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
8.93 USD 0.06 (0.67%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ELPCの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり8.93の安値と8.93の高値で取引されました。
Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Shaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ELPC News
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
8.93 8.93
1年のレンジ
5.13 8.99
- 以前の終値
- 8.99
- 始値
- 8.93
- 買値
- 8.93
- 買値
- 9.23
- 安値
- 8.93
- 高値
- 8.93
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- -0.67%
- 1ヶ月の変化
- 9.44%
- 6ヶ月の変化
- 36.34%
- 1年の変化
- 50.59%
