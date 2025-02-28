Divisas / ELPC
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
8.99 USD 0.17 (1.93%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ELPC de hoy ha cambiado un 1.93%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.99, mientras que el máximo ha alcanzado 8.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ELPC News
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
8.99 8.99
Rango anual
5.13 8.99
- Cierres anteriores
- 8.82
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.99
- High
- 8.99
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.93%
- Cambio mensual
- 10.17%
- Cambio a 6 meses
- 37.25%
- Cambio anual
- 51.60%
