Валюты / ELPC
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
8.82 USD 0.22 (2.56%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELPC за сегодня изменился на 2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.80, а максимальная — 8.82.
Следите за динамикой Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ELPC
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- ClearBridge Global Infrastructure Income Strategy Q2 2025 Commentary
- COPEL (ELP) Q1 Earnings: More Dividends Are Coming
- OGE Energy: Benefiting From The Safe Haven Trade, But Wait For A Pullback (NYSE:OGE)
- Companhia Paranaense de Energia - COPEL (ELP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
8.80 8.82
Годовой диапазон
5.13 8.82
- Предыдущее закрытие
- 8.60
- Open
- 8.80
- Bid
- 8.82
- Ask
- 9.12
- Low
- 8.80
- High
- 8.82
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 2.56%
- Месячное изменение
- 8.09%
- 6-месячное изменение
- 34.66%
- Годовое изменение
- 48.74%
