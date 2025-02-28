КотировкиРазделы
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha

8.82 USD 0.22 (2.56%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELPC за сегодня изменился на 2.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.80, а максимальная — 8.82.

Следите за динамикой Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
8.80 8.82
Годовой диапазон
5.13 8.82
Предыдущее закрытие
8.60
Open
8.80
Bid
8.82
Ask
9.12
Low
8.80
High
8.82
Объем
2
Дневное изменение
2.56%
Месячное изменение
8.09%
6-месячное изменение
34.66%
Годовое изменение
48.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.