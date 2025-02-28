Währungen / ELPC
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
8.93 USD 0.06 (0.67%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELPC hat sich für heute um -0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.93 bis zu einem Hoch von 8.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
8.93 8.93
Jahresspanne
5.13 8.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.99
- Eröffnung
- 8.93
- Bid
- 8.93
- Ask
- 9.23
- Tief
- 8.93
- Hoch
- 8.93
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -0.67%
- Monatsänderung
- 9.44%
- 6-Monatsänderung
- 36.34%
- Jahresänderung
- 50.59%
