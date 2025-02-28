Moedas / ELPC
ELPC: Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha
8.99 USD 0.17 (1.93%)
Setor: Serviços públicos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ELPC para hoje mudou para 1.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.99 e o mais alto foi 8.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Companhia Paranaense de Energia (COPEL) American Depositary Sha. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ELPC Notícias
Faixa diária
8.99 8.99
Faixa anual
5.13 8.99
- Fechamento anterior
- 8.82
- Open
- 8.99
- Bid
- 8.99
- Ask
- 9.29
- Low
- 8.99
- High
- 8.99
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.93%
- Mudança mensal
- 10.17%
- Mudança de 6 meses
- 37.25%
- Mudança anual
- 51.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh