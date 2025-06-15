Dövizler / EFC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EFC: Ellington Financial Inc
13.16 USD 0.08 (0.60%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EFC fiyatı bugün -0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.13 ve Yüksek fiyatı olarak 13.30 aralığında işlem gördü.
Ellington Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFC haberleri
- 3 mREIT Stocks to Watch as Mortgage Rates Hit Lowest Since October 2024
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Ellington Financial (EFC): Difficult To See Much Upside
- Ellington Financial: 8.6% Yielding Series C Still The Best Income Option (NYSE:EFC)
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington stock rating upgraded to Buy by Jones Trading on dividend outlook
- Ellington Financial Inc. (EFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Financial beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Ellington Financial Q2 2025 slides: $0.45 EPS with strategic portfolio shifts
- Ellington Financial earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- High Yields, Weird Prices
- Zacks Industry Outlook Highlights Annaly Capital Management, Dynex Capital and Ellington Financial
- 3 mREIT Stocks to Keep on Your Radar Amid Volatile Industry Trends
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The Bulls Are Back
- Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of May 31, 2025
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- The Inflation That Wasn't
Günlük aralık
13.13 13.30
Yıllık aralık
11.12 14.41
- Önceki kapanış
- 13.24
- Açılış
- 13.30
- Satış
- 13.16
- Alış
- 13.46
- Düşük
- 13.13
- Yüksek
- 13.30
- Hacim
- 1.844 K
- Günlük değişim
- -0.60%
- Aylık değişim
- -2.59%
- 6 aylık değişim
- -0.68%
- Yıllık değişim
- 1.86%
21 Eylül, Pazar