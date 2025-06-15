QuotazioniSezioni
EFC: Ellington Financial Inc

13.16 USD 0.08 (0.60%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EFC ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.13 e ad un massimo di 13.30.

Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.13 13.30
Intervallo Annuale
11.12 14.41
Chiusura Precedente
13.24
Apertura
13.30
Bid
13.16
Ask
13.46
Minimo
13.13
Massimo
13.30
Volume
1.844 K
Variazione giornaliera
-0.60%
Variazione Mensile
-2.59%
Variazione Semestrale
-0.68%
Variazione Annuale
1.86%
20 settembre, sabato