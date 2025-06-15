Valute / EFC
EFC: Ellington Financial Inc
13.16 USD 0.08 (0.60%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EFC ha avuto una variazione del -0.60% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.13 e ad un massimo di 13.30.
Segui le dinamiche di Ellington Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
13.13 13.30
Intervallo Annuale
11.12 14.41
- Chiusura Precedente
- 13.24
- Apertura
- 13.30
- Bid
- 13.16
- Ask
- 13.46
- Minimo
- 13.13
- Massimo
- 13.30
- Volume
- 1.844 K
- Variazione giornaliera
- -0.60%
- Variazione Mensile
- -2.59%
- Variazione Semestrale
- -0.68%
- Variazione Annuale
- 1.86%
20 settembre, sabato