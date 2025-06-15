통화 / EFC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
EFC: Ellington Financial Inc
13.16 USD 0.08 (0.60%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EFC 환율이 오늘 -0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.13이고 고가는 13.30이었습니다.
Ellington Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFC News
- 3 mREIT Stocks to Watch as Mortgage Rates Hit Lowest Since October 2024
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Ellington Financial (EFC): Difficult To See Much Upside
- Ellington Financial: 8.6% Yielding Series C Still The Best Income Option (NYSE:EFC)
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington stock rating upgraded to Buy by Jones Trading on dividend outlook
- Ellington Financial Inc. (EFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Financial beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Ellington Financial Q2 2025 slides: $0.45 EPS with strategic portfolio shifts
- Ellington Financial earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- High Yields, Weird Prices
- Zacks Industry Outlook Highlights Annaly Capital Management, Dynex Capital and Ellington Financial
- 3 mREIT Stocks to Keep on Your Radar Amid Volatile Industry Trends
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The Bulls Are Back
- Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of May 31, 2025
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- The Inflation That Wasn't
일일 변동 비율
13.13 13.30
년간 변동
11.12 14.41
- 이전 종가
- 13.24
- 시가
- 13.30
- Bid
- 13.16
- Ask
- 13.46
- 저가
- 13.13
- 고가
- 13.30
- 볼륨
- 1.844 K
- 일일 변동
- -0.60%
- 월 변동
- -2.59%
- 6개월 변동
- -0.68%
- 년간 변동율
- 1.86%
20 9월, 토요일