Валюты / EFC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EFC: Ellington Financial Inc
13.21 USD 0.19 (1.42%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EFC за сегодня изменился на -1.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.19, а максимальная — 13.42.
Следите за динамикой Ellington Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EFC
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Ellington Financial (EFC): Difficult To See Much Upside
- Ellington Financial: 8.6% Yielding Series C Still The Best Income Option (NYSE:EFC)
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington stock rating upgraded to Buy by Jones Trading on dividend outlook
- Ellington Financial Inc. (EFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Financial beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Ellington Financial Q2 2025 slides: $0.45 EPS with strategic portfolio shifts
- Ellington Financial earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- High Yields, Weird Prices
- Zacks Industry Outlook Highlights Annaly Capital Management, Dynex Capital and Ellington Financial
- 3 mREIT Stocks to Keep on Your Radar Amid Volatile Industry Trends
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The Bulls Are Back
- Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of May 31, 2025
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- The Inflation That Wasn't
- Ellington Financial: Little Impact On Book Value From April Volatility Expected (NYSE:EFC)
Дневной диапазон
13.19 13.42
Годовой диапазон
11.12 14.41
- Предыдущее закрытие
- 13.40
- Open
- 13.40
- Bid
- 13.21
- Ask
- 13.51
- Low
- 13.19
- High
- 13.42
- Объем
- 1.548 K
- Дневное изменение
- -1.42%
- Месячное изменение
- -2.22%
- 6-месячное изменение
- -0.30%
- Годовое изменение
- 2.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.