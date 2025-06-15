通貨 / EFC
EFC: Ellington Financial Inc
13.24 USD 0.02 (0.15%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EFCの今日の為替レートは、0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり13.04の安値と13.30の高値で取引されました。
Ellington Financial Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EFC News
1日のレンジ
13.04 13.30
1年のレンジ
11.12 14.41
- 以前の終値
- 13.22
- 始値
- 13.27
- 買値
- 13.24
- 買値
- 13.54
- 安値
- 13.04
- 高値
- 13.30
- 出来高
- 2.047 K
- 1日の変化
- 0.15%
- 1ヶ月の変化
- -2.00%
- 6ヶ月の変化
- -0.08%
- 1年の変化
- 2.48%
