EFC: Ellington Financial Inc
13.24 USD 0.02 (0.15%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EFC hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.04 bis zu einem Hoch von 13.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellington Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EFC News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Ellington Financial (EFC): Difficult To See Much Upside
- Ellington Financial: 8.6% Yielding Series C Still The Best Income Option (NYSE:EFC)
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington stock rating upgraded to Buy by Jones Trading on dividend outlook
- Ellington Financial Inc. (EFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Financial beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Ellington Financial Q2 2025 slides: $0.45 EPS with strategic portfolio shifts
- Ellington Financial earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- High Yields, Weird Prices
- Zacks Industry Outlook Highlights Annaly Capital Management, Dynex Capital and Ellington Financial
- 3 mREIT Stocks to Keep on Your Radar Amid Volatile Industry Trends
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The Bulls Are Back
- Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of May 31, 2025
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- The Inflation That Wasn't
- Ellington Financial: Little Impact On Book Value From April Volatility Expected (NYSE:EFC)
Tagesspanne
13.04 13.30
Jahresspanne
11.12 14.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.22
- Eröffnung
- 13.27
- Bid
- 13.24
- Ask
- 13.54
- Tief
- 13.04
- Hoch
- 13.30
- Volumen
- 2.047 K
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- -2.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.08%
- Jahresänderung
- 2.48%
