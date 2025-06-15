Divisas / EFC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EFC: Ellington Financial Inc
13.22 USD 0.01 (0.08%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EFC de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.16, mientras que el máximo ha alcanzado 13.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ellington Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EFC News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- 31 Ideal 'Safer' Monthly Paying September Dividend Stocks And 80 Funds
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Ellington Financial (EFC): Difficult To See Much Upside
- Ellington Financial: 8.6% Yielding Series C Still The Best Income Option (NYSE:EFC)
- Ellington Credit: High Yield, Speculative CLO Fund (NYSE:EARN)
- Ellington stock rating upgraded to Buy by Jones Trading on dividend outlook
- Ellington Financial Inc. (EFC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Ellington Financial beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Ellington Financial Q2 2025 slides: $0.45 EPS with strategic portfolio shifts
- Ellington Financial earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Monthly Pay Dividends, From 83 Equities, 80 Funds, And 28 Ideal 'Safer' Dogs For August
- MFA Financial: High Yield, Uncertain Distribution Coverage (NYSE:MFA)
- High Yields, Weird Prices
- Zacks Industry Outlook Highlights Annaly Capital Management, Dynex Capital and Ellington Financial
- 3 mREIT Stocks to Keep on Your Radar Amid Volatile Industry Trends
- June Readers Tagged 13 Ideal Dividend Dogs From 16 “Safer” Out Of 38 ReFa/Ro
- 31 June Ideal 'Safer' Monthly Paying Dividend Stocks And 80 Funds
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- The Bulls Are Back
- Ellington Financial Announces Estimated Book Value Per Common Share as of May 31, 2025
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- The Inflation That Wasn't
- Ellington Financial: Little Impact On Book Value From April Volatility Expected (NYSE:EFC)
Rango diario
13.16 13.40
Rango anual
11.12 14.41
- Cierres anteriores
- 13.21
- Open
- 13.26
- Bid
- 13.22
- Ask
- 13.52
- Low
- 13.16
- High
- 13.40
- Volumen
- 1.833 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- -2.15%
- Cambio a 6 meses
- -0.23%
- Cambio anual
- 2.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B