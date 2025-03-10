FiyatlarBölümler
EAI
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S

21.8900 USD 0.0500 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EAI fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.8016 ve Yüksek fiyatı olarak 21.8906 aralığında işlem gördü.

Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
21.8016 21.8906
Yıllık aralık
20.0600 23.5700
Önceki kapanış
21.9400
Açılış
21.8800
Satış
21.8900
Alış
21.8930
Düşük
21.8016
Yüksek
21.8906
Hacim
11
Günlük değişim
-0.23%
Aylık değişim
5.14%
6 aylık değişim
5.14%
Yıllık değişim
-5.03%
21 Eylül, Pazar