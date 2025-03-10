Divisas / EAI
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S
22.0766 USD 0.0166 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EAI de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.0766, mientras que el máximo ha alcanzado 22.2200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
22.0766 22.2200
Rango anual
20.0600 23.5700
- Cierres anteriores
- 22.0600
- Open
- 22.2200
- Bid
- 22.0766
- Ask
- 22.0796
- Low
- 22.0766
- High
- 22.2200
- Volumen
- 18
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 6.04%
- Cambio a 6 meses
- 6.04%
- Cambio anual
- -4.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B