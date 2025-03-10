CotizacionesSecciones
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S

22.0766 USD 0.0166 (0.08%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EAI de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.0766, mientras que el máximo ha alcanzado 22.2200.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.0766 22.2200
Rango anual
20.0600 23.5700
Cierres anteriores
22.0600
Open
22.2200
Bid
22.0766
Ask
22.0796
Low
22.0766
High
22.2200
Volumen
18
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
6.04%
Cambio a 6 meses
6.04%
Cambio anual
-4.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B