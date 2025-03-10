通貨 / EAI
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S
21.9400 USD 0.1366 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EAIの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり21.8521の安値と22.0700の高値で取引されました。
Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
21.8521 22.0700
1年のレンジ
20.0600 23.5700
- 以前の終値
- 22.0766
- 始値
- 21.9700
- 買値
- 21.9400
- 買値
- 21.9430
- 安値
- 21.8521
- 高値
- 22.0700
- 出来高
- 54
- 1日の変化
- -0.62%
- 1ヶ月の変化
- 5.38%
- 6ヶ月の変化
- 5.38%
- 1年の変化
- -4.82%
