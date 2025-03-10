クォートセクション
通貨 / EAI
株に戻る

EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S

21.9400 USD 0.1366 (0.62%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EAIの今日の為替レートは、-0.62%変化しました。日中、通貨は1あたり21.8521の安値と22.0700の高値で取引されました。

Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due Sダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EAI News

1日のレンジ
21.8521 22.0700
1年のレンジ
20.0600 23.5700
以前の終値
22.0766
始値
21.9700
買値
21.9400
買値
21.9430
安値
21.8521
高値
22.0700
出来高
54
1日の変化
-0.62%
1ヶ月の変化
5.38%
6ヶ月の変化
5.38%
1年の変化
-4.82%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K