EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S
22.0600 USD 0.1124 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EAI за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.0500, а максимальная — 22.1900.
Следите за динамикой Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
22.0500 22.1900
Годовой диапазон
20.0600 23.5700
- Предыдущее закрытие
- 22.1724
- Open
- 22.1900
- Bid
- 22.0600
- Ask
- 22.0630
- Low
- 22.0500
- High
- 22.1900
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 5.96%
- 6-месячное изменение
- 5.96%
- Годовое изменение
- -4.30%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.