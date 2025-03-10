КотировкиРазделы
EAI
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S

22.0600 USD 0.1124 (0.51%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EAI за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.0500, а максимальная — 22.1900.

Следите за динамикой Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
22.0500 22.1900
Годовой диапазон
20.0600 23.5700
Предыдущее закрытие
22.1724
Open
22.1900
Bid
22.0600
Ask
22.0630
Low
22.0500
High
22.1900
Объем
80
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
5.96%
6-месячное изменение
5.96%
Годовое изменение
-4.30%
