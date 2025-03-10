Il tasso di cambio EAI ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.8016 e ad un massimo di 21.8906.

