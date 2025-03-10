Valute / EAI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S
21.8900 USD 0.0500 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EAI ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.8016 e ad un massimo di 21.8906.
Segui le dinamiche di Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.8016 21.8906
Intervallo Annuale
20.0600 23.5700
- Chiusura Precedente
- 21.9400
- Apertura
- 21.8800
- Bid
- 21.8900
- Ask
- 21.8930
- Minimo
- 21.8016
- Massimo
- 21.8906
- Volume
- 11
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 5.14%
- Variazione Semestrale
- 5.14%
- Variazione Annuale
- -5.03%
20 settembre, sabato