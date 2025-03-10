KurseKategorien
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S

21.9400 USD 0.1366 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EAI hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.8521 bis zu einem Hoch von 22.0700 gehandelt.

Verfolgen Sie die Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
21.8521 22.0700
Jahresspanne
20.0600 23.5700
Vorheriger Schlusskurs
22.0766
Eröffnung
21.9700
Bid
21.9400
Ask
21.9430
Tief
21.8521
Hoch
22.0700
Volumen
54
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
5.38%
6-Monatsänderung
5.38%
Jahresänderung
-4.82%
