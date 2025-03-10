Währungen / EAI
EAI: Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S
21.9400 USD 0.1366 (0.62%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EAI hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.8521 bis zu einem Hoch von 22.0700 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entergy Arkansas, LLC First Mortgage Bonds, 4.875% Series Due S-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.8521 22.0700
Jahresspanne
20.0600 23.5700
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.0766
- Eröffnung
- 21.9700
- Bid
- 21.9400
- Ask
- 21.9430
- Tief
- 21.8521
- Hoch
- 22.0700
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 5.38%
- 6-Monatsänderung
- 5.38%
- Jahresänderung
- -4.82%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K