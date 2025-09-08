FiyatlarBölümler
Dövizler / DOW
Geri dön - Hisse senetleri

DOW: Dow Inc

23.48 USD 0.61 (2.53%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DOW fiyatı bugün -2.53% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.35 ve Yüksek fiyatı olarak 24.05 aralığında işlem gördü.

Dow Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DOW haberleri

Günlük aralık
23.35 24.05
Yıllık aralık
21.71 55.63
Önceki kapanış
24.09
Açılış
24.05
Satış
23.48
Alış
23.78
Düşük
23.35
Yüksek
24.05
Hacim
17.691 K
Günlük değişim
-2.53%
Aylık değişim
-3.06%
6 aylık değişim
-31.94%
Yıllık değişim
-56.95%
21 Eylül, Pazar