Moedas / DOW
DOW: Dow Inc
24.70 USD 0.17 (0.69%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do DOW para hoje mudou para 0.69%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.50 e o mais alto foi 24.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Dow Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.50 24.99
Faixa anual
21.71 55.63
- Fechamento anterior
- 24.53
- Open
- 24.87
- Bid
- 24.70
- Ask
- 25.00
- Low
- 24.50
- High
- 24.99
- Volume
- 1.051 K
- Mudança diária
- 0.69%
- Mudança mensal
- 1.98%
- Mudança de 6 meses
- -28.41%
- Mudança anual
- -54.71%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh