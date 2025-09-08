Валюты / DOW
DOW: Dow Inc
24.47 USD 0.31 (1.28%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DOW за сегодня изменился на 1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.88.
Следите за динамикой Dow Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DOW
- Опасения перекупленности перекинулись с техгигантов на остальные компании S&P 500
- Dow Inc. (DOW) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Stock market today: Dow slips, S&P 500 and Nasdaq waver with Fed rate cut seen as done deal
- Dow Inc. (DOW) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:DOW)
- Mizuho понижает рейтинг Huntsman из-за давления импорта из Китая и риска для дивидендов
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq muted with Fed rate cut seen as done deal
- Company News for Sep 12, 2025
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq futures trade muted with Fed rate cut seen as done deal
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq futures slip with Fed rate cut seen as done deal
- Chemicals maker Dow sees positive polyethylene price action in September
- Dow на конференции Morgan Stanley в Лагуне: стратегические изменения на фоне вызовов
- DOW and Gruppo Fiori Alliance Advances PU Recycling Technology
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Wells Fargo lowers Dow stock price target to $30 on revised outlook
- Dow Inc. (DOW) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Why Dow Stock Sank on Monday
- Dow Chemical завершает размещение облигаций на сумму $1,4 млрд со сроками погашения в 2031 и 2036 годах
- Dow Chemical завершает выпуск облигаций на сумму $1,4 млрд со сроками погашения в 2031 и 2036 годах
- Dow Chemical completes $1.4 billion notes offering with maturities in 2031 and 2036
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
Дневной диапазон
24.18 24.88
Годовой диапазон
21.71 55.63
- Предыдущее закрытие
- 24.16
- Open
- 24.36
- Bid
- 24.47
- Ask
- 24.77
- Low
- 24.18
- High
- 24.88
- Объем
- 18.908 K
- Дневное изменение
- 1.28%
- Месячное изменение
- 1.03%
- 6-месячное изменение
- -29.07%
- Годовое изменение
- -55.13%
