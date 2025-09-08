货币 / DOW
DOW: Dow Inc
24.89 USD 0.42 (1.72%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DOW汇率已更改1.72%。当日，交易品种以低点24.26和高点24.99进行交易。
关注Dow Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DOW新闻
- Dow Inc. (DOW) Stock Sinks As Market Gains: What You Should Know
- Meet 16 Ideal “Safer” September Dividend Dogs Of The S&P500
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Stock market today: Dow slips, S&P 500 and Nasdaq waver with Fed rate cut seen as done deal
- Dow Inc. (DOW) Presents at Morgan Stanley's 13th Annual Laguna Conference - Slideshow (NYSE:DOW)
- Mizuho downgrades Huntsman on China import pressure, dividend risk
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq muted with Fed rate cut seen as done deal
- Company News for Sep 12, 2025
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq futures trade muted with Fed rate cut seen as done deal
- Stock market today: Dow, S&P 500, Nasdaq futures slip with Fed rate cut seen as done deal
- Chemicals maker Dow sees positive polyethylene price action in September
- 陶氏公司在摩根士丹利拉古纳会议上：挑战中的战略调整
- DOW and Gruppo Fiori Alliance Advances PU Recycling Technology
- Alibaba To Rally Around 35%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - C3.ai (NYSE:AI), Accenture (NYSE:ACN)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Materials Stocks Delivering High-Dividend Yields - Huntsman (NYSE:HUN), Dow (NYSE:DOW)
- Wells Fargo lowers Dow stock price target to $30 on revised outlook
- Why Dow Stock Sank on Monday
- 陶氏化学完成总额14亿美元的2031年和2036年到期票据发行
- 陶氏化学完成14亿美元票据发行，期限至2031年和2036年
- Dow Chemical completes $1.4 billion notes offering with maturities in 2031 and 2036
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Roblox To Rally Around 34%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Afya (NASDAQ:AFYA), ABM Indus (NYSE:ABM)
- Jefferies lowers Dow stock price target to $23 from $28 on supply chain concerns
日范围
24.26 24.99
年范围
21.71 55.63
- 前一天收盘价
- 24.47
- 开盘价
- 24.59
- 卖价
- 24.89
- 买价
- 25.19
- 最低价
- 24.26
- 最高价
- 24.99
- 交易量
- 3.369 K
- 日变化
- 1.72%
- 月变化
- 2.77%
- 6个月变化
- -27.86%
- 年变化
- -54.36%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值