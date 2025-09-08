Divisas / DOW
DOW: Dow Inc
24.53 USD 0.06 (0.25%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DOW de hoy ha cambiado un 0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.18, mientras que el máximo ha alcanzado 25.77.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dow Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DOW News
Rango diario
24.18 25.77
Rango anual
21.71 55.63
- Cierres anteriores
- 24.47
- Open
- 24.59
- Bid
- 24.53
- Ask
- 24.83
- Low
- 24.18
- High
- 25.77
- Volumen
- 27.298 K
- Cambio diario
- 0.25%
- Cambio mensual
- 1.28%
- Cambio a 6 meses
- -28.90%
- Cambio anual
- -55.02%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B