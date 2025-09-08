KurseKategorien
24.09 USD 0.44 (1.79%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DOW hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.89 bis zu einem Hoch von 24.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Dow Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
23.89 24.99
Jahresspanne
21.71 55.63
Vorheriger Schlusskurs
24.53
Eröffnung
24.87
Bid
24.09
Ask
24.39
Tief
23.89
Hoch
24.99
Volumen
21.350 K
Tagesänderung
-1.79%
Monatsänderung
-0.54%
6-Monatsänderung
-30.17%
Jahresänderung
-55.83%
