Währungen / DOW
DOW: Dow Inc
24.09 USD 0.44 (1.79%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DOW hat sich für heute um -1.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.89 bis zu einem Hoch von 24.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dow Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.89 24.99
Jahresspanne
21.71 55.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.53
- Eröffnung
- 24.87
- Bid
- 24.09
- Ask
- 24.39
- Tief
- 23.89
- Hoch
- 24.99
- Volumen
- 21.350 K
- Tagesänderung
- -1.79%
- Monatsänderung
- -0.54%
- 6-Monatsänderung
- -30.17%
- Jahresänderung
- -55.83%
