DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh

2.3500 USD 0.0312 (1.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DMYY-WT fiyatı bugün 1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.0001 ve Yüksek fiyatı olarak 2.6909 aralığında işlem gördü.

dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.0001 2.6909
Yıllık aralık
0.1166 3.1100
Önceki kapanış
2.3188
Açılış
2.2600
Satış
2.3500
Alış
2.3530
Düşük
2.0001
Yüksek
2.6909
Hacim
41
Günlük değişim
1.35%
Aylık değişim
88.00%
6 aylık değişim
211.38%
Yıllık değişim
1913.71%
21 Eylül, Pazar