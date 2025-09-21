DMYY-WT fiyatı bugün 1.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.0001 ve Yüksek fiyatı olarak 2.6909 aralığında işlem gördü.

dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.