CotizacionesSecciones
Divisas / DMYY-WT
Volver a Acciones

DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh

2.1500 USD 0.3912 (15.39%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DMYY-WT de hoy ha cambiado un -15.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.5995, mientras que el máximo ha alcanzado 2.5198.

Siga la dinámica de la pareja de divisas dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
1.5995 2.5198
Rango anual
0.1166 3.1100
Cierres anteriores
2.5412
Open
2.5198
Bid
2.1500
Ask
2.1530
Low
1.5995
High
2.5198
Volumen
109
Cambio diario
-15.39%
Cambio mensual
72.00%
Cambio a 6 meses
184.88%
Cambio anual
1742.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B