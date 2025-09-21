QuotazioniSezioni
Valute / DMYY-WT
Tornare a Azioni

DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh

2.3500 USD 0.0312 (1.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DMYY-WT ha avuto una variazione del 1.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.0001 e ad un massimo di 2.6909.

Segui le dinamiche di dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
2.0001 2.6909
Intervallo Annuale
0.1166 3.1100
Chiusura Precedente
2.3188
Apertura
2.2600
Bid
2.3500
Ask
2.3530
Minimo
2.0001
Massimo
2.6909
Volume
41
Variazione giornaliera
1.35%
Variazione Mensile
88.00%
Variazione Semestrale
211.38%
Variazione Annuale
1913.71%
21 settembre, domenica