Валюты / DMYY-WT
DMYY-WT
2.5412 USD 0.1488 (5.53%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DMYY-WT за сегодня изменился на -5.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.4124, а максимальная — 2.6900.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.4124 2.6900
Годовой диапазон
0.1166 3.1100
- Предыдущее закрытие
- 2.6900
- Open
- 2.5000
- Bid
- 2.5412
- Ask
- 2.5442
- Low
- 2.4124
- High
- 2.6900
- Объем
- 20
- Дневное изменение
- -5.53%
- Месячное изменение
- 103.30%
- 6-месячное изменение
- 236.72%
- Годовое изменение
- 2077.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.