Währungen / DMYY-WT
DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh
2.5000 USD 0.1812 (7.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DMYY-WT hat sich für heute um 7.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.0001 bis zu einem Hoch von 2.6909 gehandelt.
Verfolgen Sie die dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.0001 2.6909
Jahresspanne
0.1166 3.1100
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.3188
- Eröffnung
- 2.2600
- Bid
- 2.5000
- Ask
- 2.5030
- Tief
- 2.0001
- Hoch
- 2.6909
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 7.81%
- Monatsänderung
- 100.00%
- 6-Monatsänderung
- 231.26%
- Jahresänderung
- 2042.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K