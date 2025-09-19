KurseKategorien
Währungen / DMYY-WT
Zurück zum Aktien

DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh

2.5000 USD 0.1812 (7.81%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DMYY-WT hat sich für heute um 7.81% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.0001 bis zu einem Hoch von 2.6909 gehandelt.

Verfolgen Sie die dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
2.0001 2.6909
Jahresspanne
0.1166 3.1100
Vorheriger Schlusskurs
2.3188
Eröffnung
2.2600
Bid
2.5000
Ask
2.5030
Tief
2.0001
Hoch
2.6909
Volumen
27
Tagesänderung
7.81%
Monatsänderung
100.00%
6-Monatsänderung
231.26%
Jahresänderung
2042.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K