通貨 / DMYY-WT
DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh
2.3188 USD 0.1688 (7.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DMYY-WTの今日の為替レートは、7.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.1153の安値と2.3871の高値で取引されました。
dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each whダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.1153 2.3871
1年のレンジ
0.1166 3.1100
- 以前の終値
- 2.1500
- 始値
- 2.1900
- 買値
- 2.3188
- 買値
- 2.3218
- 安値
- 2.1153
- 高値
- 2.3871
- 出来高
- 39
- 1日の変化
- 7.85%
- 1ヶ月の変化
- 85.50%
- 6ヶ月の変化
- 207.25%
- 1年の変化
- 1886.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K