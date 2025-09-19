クォートセクション
通貨 / DMYY-WT
DMYY-WT: dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each wh

2.3188 USD 0.1688 (7.85%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DMYY-WTの今日の為替レートは、7.85%変化しました。日中、通貨は1あたり2.1153の安値と2.3871の高値で取引されました。

dMY Squared Technology Group, Inc. Redeemable Warrants, each whダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.1153 2.3871
1年のレンジ
0.1166 3.1100
以前の終値
2.1500
始値
2.1900
買値
2.3188
買値
2.3218
安値
2.1153
高値
2.3871
出来高
39
1日の変化
7.85%
1ヶ月の変化
85.50%
6ヶ月の変化
207.25%
1年の変化
1886.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K