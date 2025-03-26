Dövizler / DERM
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
DERM: Journey Medical Corporation
7.30 USD 0.03 (0.41%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
DERM fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.08 ve Yüksek fiyatı olarak 7.44 aralığında işlem gördü.
Journey Medical Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DERM haberleri
- Journey Medical: EMROSI's Ramp Puts Profitability On The Horizon (NASDAQ:DERM)
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- H.C. Wainwright initiates Journey Medical stock with Buy rating on Emrosi potential
- Journey Medical at Emerging Growth Conference 85: Strategic Insights on Imrozi
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Journey Medical Corporation (DERM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Journey Medical Corporation (DERM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Journey Medical earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- 3 Biotech Stocks Likely to Outpace Q2 Earnings Estimates
- Journey Medical Corporation (DERM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Journey Medical’s rosacea treatment reaches 65% commercial coverage
- Journey Medical to join Russell 2000 and 3000 indexes
- Journey Medical’s rosacea drug shows efficacy regardless of weight
- Journey Medical Corporation Announces Emrosi™ Featured on The Balancing Act Airing on Lifetime TV
- Eton Pharmaceuticals: Rapid Revenue Growth And Pipeline Catalysts Point To More Upside
- Journey Medical stock soars to 52-week high of $8.25
- Journey Medical earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Top 3 Health Care Stocks That May Crash In Q2 - Alumis (NASDAQ:ALMS), Chimerix (NASDAQ:CMRX)
- Journey Medical Corporation (DERM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.08 7.44
Yıllık aralık
3.53 8.24
- Önceki kapanış
- 7.27
- Açılış
- 7.27
- Satış
- 7.30
- Alış
- 7.60
- Düşük
- 7.08
- Yüksek
- 7.44
- Hacim
- 243
- Günlük değişim
- 0.41%
- Aylık değişim
- 2.38%
- 6 aylık değişim
- 23.10%
- Yıllık değişim
- 28.52%
21 Eylül, Pazar