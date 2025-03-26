Валюты / DERM
DERM: Journey Medical Corporation
7.17 USD 0.05 (0.70%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DERM за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.04, а максимальная — 7.22.
Следите за динамикой Journey Medical Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DERM
- Journey Medical: EMROSI's Ramp Puts Profitability On The Horizon (NASDAQ:DERM)
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- H.C. Wainwright initiates Journey Medical stock with Buy rating on Emrosi potential
- Journey Medical at Emerging Growth Conference 85: Strategic Insights on Imrozi
- CoreWeave, CAVA Group, Journey Medical And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Cava Group (NYSE:CAVA), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Why Sapiens International Shares Are Trading Higher By Around 44%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Journey Medical Corporation (DERM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Journey Medical Corporation (DERM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Journey Medical earnings missed by $0.05, revenue topped estimates
- 3 Biotech Stocks Likely to Outpace Q2 Earnings Estimates
- Journey Medical Corporation (DERM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
- Journey Medical’s rosacea treatment reaches 65% commercial coverage
- Journey Medical to join Russell 2000 and 3000 indexes
- Journey Medical’s rosacea drug shows efficacy regardless of weight
- Journey Medical Corporation Announces Emrosi™ Featured on The Balancing Act Airing on Lifetime TV
- Eton Pharmaceuticals: Rapid Revenue Growth And Pipeline Catalysts Point To More Upside
- Journey Medical stock soars to 52-week high of $8.25
- Journey Medical earnings missed by $0.08, revenue topped estimates
- Top 3 Health Care Stocks That May Crash In Q2 - Alumis (NASDAQ:ALMS), Chimerix (NASDAQ:CMRX)
- Journey Medical Corporation (DERM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
7.04 7.22
Годовой диапазон
3.53 8.24
- Предыдущее закрытие
- 7.12
- Open
- 7.04
- Bid
- 7.17
- Ask
- 7.47
- Low
- 7.04
- High
- 7.22
- Объем
- 111
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 20.91%
- Годовое изменение
- 26.23%
