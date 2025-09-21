FiyatlarBölümler
DBGI
DBGI: Digital Brands Group Inc

8.5001 USD 0.1701 (2.04%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DBGI fiyatı bugün 2.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.0100 ve Yüksek fiyatı olarak 8.9900 aralığında işlem gördü.

Digital Brands Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
7.0100 8.9900
Yıllık aralık
7.0100 12.7400
Önceki kapanış
8.3300
Açılış
8.6900
Satış
8.5001
Alış
8.5031
Düşük
7.0100
Yüksek
8.9900
Hacim
721
Günlük değişim
2.04%
Aylık değişim
-8.99%
6 aylık değişim
-18.50%
Yıllık değişim
-18.50%
21 Eylül, Pazar