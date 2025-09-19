Währungen / DBGI
DBGI: Digital Brands Group Inc
7.8200 USD 0.5100 (6.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBGI hat sich für heute um -6.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.4005 bis zu einem Hoch von 8.6900 gehandelt.
Verfolgen Sie die Digital Brands Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.4005 8.6900
Jahresspanne
7.4005 12.7400
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.3300
- Eröffnung
- 8.6900
- Bid
- 7.8200
- Ask
- 7.8230
- Tief
- 7.4005
- Hoch
- 8.6900
- Volumen
- 211
- Tagesänderung
- -6.12%
- Monatsänderung
- -16.27%
- 6-Monatsänderung
- -25.02%
- Jahresänderung
- -25.02%
