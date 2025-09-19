KurseKategorien
Währungen / DBGI
Zurück zum Aktien

DBGI: Digital Brands Group Inc

7.8200 USD 0.5100 (6.12%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBGI hat sich für heute um -6.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.4005 bis zu einem Hoch von 8.6900 gehandelt.

Verfolgen Sie die Digital Brands Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
7.4005 8.6900
Jahresspanne
7.4005 12.7400
Vorheriger Schlusskurs
8.3300
Eröffnung
8.6900
Bid
7.8200
Ask
7.8230
Tief
7.4005
Hoch
8.6900
Volumen
211
Tagesänderung
-6.12%
Monatsänderung
-16.27%
6-Monatsänderung
-25.02%
Jahresänderung
-25.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K